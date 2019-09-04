Lexus и патрульный Prius столкнулись в Харькове: два человека госпитализированы. ФОТОрепортаж

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание NewsRoom, сообщили в пресс-службе управления патрульной полиции.
ДТП произошло 4 сентября на пересечении улиц Леся Сердюка и Бучмы в Харькове. По информации силовиков, кроссовер Lexus не предоставил преимущество автомобилю Toyota Prius, который двигался с включенными проблесковыми маячками. В результате столкновения травмы получил сотрудник патрульной полиции, а также пассажирка второй машины, их доставили в больницу. Для установления всех обстоятельств происшествия на место выезжала следственно-оперативная группа полиции.