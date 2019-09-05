На Львовщине сотрудник полиции получил ножевое ранение при задержании 2 сбежавших из колонии осужденных. ФОТО (обновлено)

Событие произошло 4 сентября около 19.30 в одном из сел Жидачевского района, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В свою очередь, директор департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко на своей странице в сети Facebook рассказал подробности инцидента.

"Вечером вчера у моста через Стрый в селе Междуречье, находясь вне службы полицейский, заметил двух подозрительных, которые были похожи по ориентировке на двух заключенных-беглецов из местной Николаевской исправительной колонии: Буртовенка и Дмитрука. Один отбывал заключение за изнасилование и разбой, другой за изготовление наркотиков. Преступники - один киевлянин, другой житомирянин и искали их везде. Казалось бы, надо ли рисковать полицейскому Франкову, который был не на службе в гражданском? Но он оказался парнем смелым: сообщил коллегам из райотдела о подозрительных и решительно, один против двух, попытался их голыми руками задержать", - рассказал Шевченко.

Отмечается, что полицейского ударили заточкой, которая попала прямо в сердце. Бандитов вовремя поймали коллеги сержанта Франкова.

Раненый полицейский госпитализирован, его состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое.

Шевченко надеется, что новый начальник полиции Львовской области Василий Виконский достойно наградит героя-полицейского.

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