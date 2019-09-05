Перевозивший детей автобус попал в тройное ДТП на Львовщине: 1 погибший, 14 травмированных. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Львовской области

Как предварительно установили полицейские, водитель автомобиля "Мерседес Вито", 31-летний иностранец, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автобусом "Неоплан" и с автомобилем "Фольксваген Джета".

От полученных травм водитель "Мерседеса" погиб на месте происшествия.

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На момент автостолкновения в автобусе находилось 49 детей и двое взрослых, проживающих в Черниговской области, а также двое водителей возрастом 53 и 66 лет, жители города Чернигов.

В результате ДТП с телесными повреждениями госпитализированы 12 детей 10-12 лет, и оба водителя автобуса. Водитель "Фольксвагена", 22-летний житель города Буск, не пострадал.

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства.