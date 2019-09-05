26-летний украинский воин и парамедик Эдуард Шахов погиб от пули снайпера в районе Светлодарской дуги 4 сентября, - "Азов". ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба полка "Азов".

"С прискорбием сообщаем, что 4 сентября наше подразделение понесло невосполнимую утрату на Светлодарской дуге. От пули снайпера погиб Эдуард Шахов псевдо Шах. Ранение, полученное бойцом, было несовместимым с жизнью. Шах родом из Херсонской области, однако большую часть сознательной жизни он провел на Донбассе, учился в оккупированном сейчас Донецке. Ему было всего 26 лет", - говорится в сообщении.



Фото: сайт "Азов"

Отмечается, что в "Азове" Шах служил с лета 2015 года в третьей роте второго батальона в звании младшего сержанта. В своем подразделении был командиром отделения, также занимал должность парамедика: "Боец слыл добросовестным и способным воином, а еще он был очень общительным и очень искренним парнем. В "Азов" пошел служить, потому что не мог сидеть, сложа руки, когда украинские земли оказались в лапах оккупанта".

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"Полк "Азов" выражает слова глубоких соболезнований семье и друзьям Эдуарда Шахова. За гибель нашего побратима Шаха противнику будет отплачено во сто крат. Обещаем: Украинский флаг обязательно будет развеваться над родным для павшего азовца Донецком и другими городами, которые сегодня находятся в плену врага.

Отомстим!", - добавили в ресс-службе полка "Азов".

Напомним, ранее пресс-центр ОС сообщил, что 4 сентября в районе проведения операции Объединенных сил в результате вражеского обстрела один украинский военнослужащий получил ранения несовместимые с жизнью.