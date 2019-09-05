За сутки в экосистемах Харьковщины произошли 49 пожаров, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Госслужба Украины по ЧС области, передает Цензор.НЕТ.

"Уровень пожарной опасности достигает максимальных отметок - 5 класса. Поэтому количество пожаров в природных экосистемах и лесных массивах, которые несут угрозу окружающей среде и представляют опасность для жизни людей, постоянно растет", - сообщили в ГСЧС.

Отмечается, что за последние сутки подразделения Харьковского гарнизона ГСЧС 49 раз выезжали на ликвидацию пожаров в экосистемах, где горела сухая трава, камыш, мусор, хвойная подстилка и тому подобное. Общая площадь горения составила около 16 га.

В частности, в результате пожара в с.Черкасская Лозовая Дергачевского района области выгорело 3 га сухостоя и сгорели 4 деревянных надворных постройки, а в с.Довжик Золочевского района области от горящей травы загорелся и сгорел дачный домик.

В ГСЧС отмечают, что как правило, подобные пожары возникают именно в результате неосторожного обращения с огнем.

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