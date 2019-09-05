Сын олигарха Коломойского Григорий начал тренироваться в баскетбольном клубе "Днепр". ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщает "Планета Баскетбол".

"Ростер действующих обладателей Кубка Украины, проходящих сборы в литовской Клайпеде, пополнил еще один игрок. Очередным новичком днепрян стал Григорий Коломойский, чей переход в стан Днепра еще месяц назад подтвердил в одном из интервью отец игрока, бизнесмен Игорь Коломойский", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Григорий Коломойский, являющийся воспитанником системы Днепра, прошлый сезон провел в колледже Кливленд Стэйт, однако за сезон сыграл всего два матча, в которых очков не набирал. Также Григорий пробовал свои силы в израильской Герцлии.

Напомним, ранее президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский сообщал, что сын олигарха Игоря Коломойского Григорий планирует приехать в Украину, чтобы играть за баскетбольный клуб "Днепр".

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