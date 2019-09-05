Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия UKRUEN
05.09.19 15:14

Судья Слива, освободивший из-под стражи Цемаха, во время Революции Достоинства лишил прав активиста "Автомайдана". ФОТО

Судья Юрий Слива, который был председателем при рассмотрении апелляции защиты Владимира Цемаха (бывшего начальника ПВО бригады наемников РФ, который может быть причастен к уничтожению пассажирского авиалайнера в небе над Донбассом летом 2014 года), лишил прав активиста "Автомайдана"

Как сообщает Цензор.НЕТ, Слива работает в столичном апелляционном суде с 2018 года. До этого, в 2010-2018, он работал в апелляционном суде Киевской области, а еще раньше, с 2002 по 2010 - в Ирпенском городском суде.

Отличился он также неправомерными решениями во время Революции Достоинства. Так, 7 февраля 2014 Слива принял решение оставить без изменений постановление суда первой инстанции о лишении активиста "Автомайдана" права управления транспортными средствами сроком на 3 месяца. Лишение прав было следствием участия лица в автомарафоне в селе Новые Петровцы, недалеко от резиденции тогдашнего президента Украины Януковича, во время которого работники ГАИ составляли протоколы на активистов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Апелляционный суд отпустил Цемаха под личное обязательство. ВИДЕО

Активисты "Украинского союза Автомайдан" обращались в Высший Совет правосудия с просьбой привлечь Сливу к дисциплинарной ответственности, однако в постановлении Высшего Совета относительно этого было отмечено, что "срок привлечения Сливы к дисциплинарной ответственности истек".

Согласно декларации, Слива владеет квартирой в Киеве площадью 68 кв.м. и несколькими земельными участками. Ездит он на автомобиле Kia Sorento 2009 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если Цемах будет на свободе - Кремль ликвидирует неудобного свидетеля, - прокурор

Судья Слива, освободивший из-под стражи Цемаха, во время Революции Достоинства лишил прав активиста Автомайдана 01
Судья Слива, освободивший из-под стражи Цемаха, во время Революции Достоинства лишил прав активиста Автомайдана 02
Судья Слива, освободивший из-под стражи Цемаха, во время Революции Достоинства лишил прав активиста Автомайдана 03
Судья Слива, освободивший из-под стражи Цемаха, во время Революции Достоинства лишил прав активиста Автомайдана 04
Судья Слива, освободивший из-под стражи Цемаха, во время Революции Достоинства лишил прав активиста Автомайдана 05

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100