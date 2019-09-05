"Червона лінія", - на Майдане прошла предупредительная акция против выдачи Цемаха России. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом соообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Участники акции отмечают: "Мы уже долго говорим о "красных линиях" для новой власти.
Освобождение из-под стражи Цемаха, преступника, сепаратиста и подозреваемого в соучастии в массовом убийстве, и возможный обмен его на заложников Кремля это - та самая красная линия.
Это поможет России избежать наказания за убийство почти 300 человек. И она теперь попытается "повесить" это на Украину.
Мы хотим освобождения наших пленных. Но под эту тему, нам не должны вталкивать предательство интересов Украины. И всего того, за что воевали те, кто сейчас в плену. И мы все. Сегодня мы предупреждаем - Красная Линия уже почти пересечена".
Также участники акции, увидев корреспондентов канала "1+1! начали скандировать "Ганьба плюсам".
Видео, фото - Олег Богачук.