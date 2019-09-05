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05.09.19 19:30

"Червона лінія", - на Майдане прошла предупредительная акция против выдачи Цемаха России. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Вечером 5 сентября на киевском Майдане Незалежности прошла предупредительная акция "Червона лінія", участники которой выступают против выдачи подозреваемого в деле МН17 России.

Об этом соообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Участники акции отмечают: "Мы уже долго говорим о "красных линиях" для новой власти.

Освобождение из-под стражи Цемаха, преступника, сепаратиста и подозреваемого в соучастии в массовом убийстве, и возможный обмен его на заложников Кремля это - та самая красная линия.

Это поможет России избежать наказания за убийство почти 300 человек. И она теперь попытается "повесить" это на Украину.

Мы хотим освобождения наших пленных. Но под эту тему, нам не должны вталкивать предательство интересов Украины. И всего того, за что воевали те, кто сейчас в плену. И мы все. Сегодня мы предупреждаем - Красная Линия уже почти пересечена".

Также участники акции, увидев корреспондентов канала "1+1! начали скандировать "Ганьба плюсам". 

Червона лінія, - на Майдане прошла предупредительная акция против выдачи Цемаха России 01
Червона лінія, - на Майдане прошла предупредительная акция против выдачи Цемаха России 02
Червона лінія, - на Майдане прошла предупредительная акция против выдачи Цемаха России 03
Червона лінія, - на Майдане прошла предупредительная акция против выдачи Цемаха России 04
Червона лінія, - на Майдане прошла предупредительная акция против выдачи Цемаха России 05
Червона лінія, - на Майдане прошла предупредительная акция против выдачи Цемаха России 06
Червона лінія, - на Майдане прошла предупредительная акция против выдачи Цемаха России 07
Червона лінія, - на Майдане прошла предупредительная акция против выдачи Цемаха России 08
Червона лінія, - на Майдане прошла предупредительная акция против выдачи Цемаха России 09
Червона лінія, - на Майдане прошла предупредительная акция против выдачи Цемаха России 10
Червона лінія, - на Майдане прошла предупредительная акция против выдачи Цемаха России 11

Видео, фото - Олег Богачук.

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