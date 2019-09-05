Погибшего на Донбассе украинского воина Андрея Проценко похоронили в Винницкой области. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает портал vinbazar.

Андрей Проценко,1994 года рождения, солдат, военнослужащий 748-й отдельной радиолокационной роты 133-го радиотехнического батальона 138-й радиотехнической бригады Воздушных Сил Украины, который был командирован в 36-ю отдельную бригаду морской пехоты и который погиб 2 сентября в 5.00 в районе поселка Водяное Волновахского района Донецкой области от смертельного пулевого ранения в шею, нанесенного снайпером наемников РФ.

Андрей Проценко родился 30.09.1994 года. Окончил Гниванское училище, специалист по ремонту автомобилей. С 2014 проходил службу в в / ч А4610, участвовал в боевых действиях.

У него остались родители и сестра

Видео - Фейсбук Командование Воздушных сил ВСУ.













