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06.09.19 09:53

Автомобиль разворотило в жутком смертельном ДТП под Львовом: один погибший, один травмированный. ФОТОрепортаж

Поздно вечером в четверг, 5 сентября, под Львовом произошла жуткая авария с погибшими.

Об этом сообщает депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"На объездной Николаев трасса "Киев - Чоп" Львовская область, ДТП Девятка и Ауди, присутствует полиция и скорая. Со слов свидетелей: один человек был накрыт, больше не известно. Не доезжая до поворота на с. Заклад 100 м со стороны Львова", - написал он, публикуя фото с места ЧП.

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По данным Зинкевича, один человек погиб и еще один пострадал.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло 5 сентября около 20.30 на автодороге "Киев-Чоп" в Николаевском районе. Как предварительно установили правоохранители, столкнулись автомобили "ВАЗ-2109", которым управляла 34-летняя львовянка и "Ауди". В результате столкновения водитель "Лады" от полученных травм скончалась на месте происшествия, ее пассажир в возрасте 37 лет, доставлен в больницу. Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос правовой квалификации", - сообщили в полиции.

Автомобиль разворотило в жутком смертельном ДТП под Львовом: один погибший, один травмированный 01
Автомобиль разворотило в жутком смертельном ДТП под Львовом: один погибший, один травмированный 02
Автомобиль разворотило в жутком смертельном ДТП под Львовом: один погибший, один травмированный 03
Автомобиль разворотило в жутком смертельном ДТП под Львовом: один погибший, один травмированный 04
Автомобиль разворотило в жутком смертельном ДТП под Львовом: один погибший, один травмированный 05

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