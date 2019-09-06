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06.09.19 10:17

Лаборатория по изготовлению амфетамина разоблачена в Киеве, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Столичными правоохранителями разоблачена лаборатория по изготовлению психотропных веществ, а также задержаны лица, которые обеспечивали ее функционирование.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

Во время проведения обысков по месту проживания фигурантов правоохранители изъяли около 300 г психотропного вещества амфетамин, лабораторные принадлежности, которые использовались для его изготовления, вещество растительного происхождения, денежные средства в сумме почти 70 тыс. гривен и другие вещественные доказательства.

Изъятые вещи и предметы направлены в экспертное учреждение для проведения экспертных исследований.

В порядке ст. 208 УПК Украины задержаны 3 человека. Им объявлено подозрение по ч. 2 ст. 307 УК Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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Лаборатория по изготовлению амфетамина разоблачена в Киеве, - прокуратура 01
Лаборатория по изготовлению амфетамина разоблачена в Киеве, - прокуратура 02
Лаборатория по изготовлению амфетамина разоблачена в Киеве, - прокуратура 03
Лаборатория по изготовлению амфетамина разоблачена в Киеве, - прокуратура 04
Лаборатория по изготовлению амфетамина разоблачена в Киеве, - прокуратура 05

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