26-летнего украинского воина и парамедика Эдуарда Шахова похоронят завтра на Херсонщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщил в Facebook глава Херсонской ОГА Юрий Гусев, передает Цензор.НЕТ.

"Ему было всего 26 лет. Достойно нес службу и, я уверен, было много планов и мечтаний ... Тело Эдуарда отправят домой - в родное Долинское. Родные и близкие попрощаются с ним в субботу. Искренне сочувствую родным и близким Эдуарда ... светлая память. Герои не умирают", - отметил Гусев.

Глава ОГА отметил, что "Шах", как его называли побратимы, был командиром 2 батальона оперативного назначения отдельного отряда специального назначения военной части №3057 Восточного оперативно-территориального объединения Нацгвардии.

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По данным Цензор.НЕТ, завтра, 7 сентября, в селе Долинское Хрестивской объединенной территориальной громады Чаплинского района Херсонской области, в 11.00 начнется церемония прощания с Эдуардом Александровичем Шаховым (позывной Шах), 1993 года рождения, младшим сержантом, парамедики-командиром отделения 3-й роты 2-го батальона оперативного назначения отдельного отряда специального назначения "Азов" Национальной Гвардии Украины, погибшего 4 сентября в районе пгт Зайцево Донецкой области в результате смертельного пулевого ранения, нанесенного снайпером наемников РФ.

В 18.33, во время перемещения в укрытие Едард Шахов попал под обстрел снайпера, в результате которого получил тяжелое ранение грудной клетки в районе сердца. Был оперативно доставлен в центральную районную больницу города Бахмут, где от полученных ранений через час умер.

Эдуард Шахов родился 12.12.1993 года в Долинском. Долгое время жил в Донецкой области, закончил Донецкий Национальный Университет (исторический факультет). С лета 2015 года находился в рядах "Азова".

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Вчера с погибшим бойцом попрощались собратья на передовой, сообщает пресс-служба полка "Азов".

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"Во время церемонии прощания, которая началась прочтением Молитвы украинского националиста, к личному составу обратился командир полка "Азов" друг Редис: "Шах был настоящим патриотом и опытным воином. Во время обстрела он принял бой и получил смертельное ранение. Он не бросил боевой пост и остался верен нашему подразделению до конца. Помним!"

Перед собравшимися вспомнил павшего и друг Гатти - командир роты, в которой служил Шах: "Мне очень трудно говорить, потому что погиб воин, которого я знал с 2015 года, когда он пришел на войну как доброволец, как патриот Украины. Сейчас он уходит от нас как воин, погибший на боевом посту с оружием в руках. Мы все будем его помнить как парня, который спешил жить и олицетворял позитив для всего подразделения. Он таким и останется в наших сердцах. Его гибель должна нас закалить, сделать нетерпимыми и более жестокими по отношению к врагу", - йддеться в сообщении.











Как сообщалось, 4 сентября от пули снайпера погиб воин и парамедик Эдуард Шахов.