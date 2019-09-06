Неизвестный открыл стрельбу в столичном троллейбусе, двое ранены. ФОТОрепортаж (обновлено)

Об этом сообщают источники Цензор.НЕТ в правоохранительных органах.

06 сентября, в 08.50, в Голосеевском районе в троллейбусе маршрута №40к возникла конфликтная ситуация между пассажирами.

Из неустановленного оружия мужчина осуществил выстрелы, чем причинил ранения грудной клетки двум пассажирам и убежал.

Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Принимаются меры по розыску правонарушителя.

Позже в Департаменте коммуникации Национальной полиции Киева сообщили, что злоумышленник был одет в куртку песочного цвета, джинсы и при себе имел черный рюкзак.

"Двух пострадавших, 28-ми и 43-х лет, госпитализировали. Теперь им оказывают медицинскую помощь, впоследствии будет установлена степень тяжести телесных повреждений, которые они получили. По информации врачей, жизни пострадавших ничего не угрожает. Правоохранители устанавливают обстоятельства конфликта, проводят неотложные следственные действия, отрабатывают видео с камер наблюдения ", - рассказал начальник Голосеевского управления полиции Олег Волошин.

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