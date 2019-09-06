Директора госпредприятия на Николаевщине уличили в хищении сельхозпродукции на 1,5 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.

"Оперативники СБУ установили, что руководитель предприятия заключал сделки с подконтрольными ему коммерсантами на проведение сельскохозяйственных работ по завышенной стоимости. Директор также реализовывал урожай зерна аффилированным структурам по значительно заниженным ценам. В частности задокументирован факт похищения и вывоза c госпредприятия сельхозпродукции на 1,5 миллиона гривен", - сказано в сообщении.

Во время санкционированных обысков в хозяйстве правоохранители изъяли черную бухгалтерию, подтверждающую системность деятельности злоумышленника и его сообщников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Следователи СБУ побывали на "АрселорМиттал" в Кривом Роге в рамках расследования дела об экоциде

В местах хранения урожая изъято для принятия процессуального решения 100 тонн продукции стоимостью 750 000 гривен, подготовленной для отгрузки по поддельным документам на один из местных элеваторов.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение или растрата имущества, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц), проводятся следственные действия. Решается вопрос об объявлении руководителю госпредприятия подозрению в совершении преступления.



Фото: СБУ /Facebook