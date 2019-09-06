Прокуратура АРК открыла дело по факту раскопок в оккупированном Крыму на месте мусульманского захоронения. ФОТОрепортаж

"Стало известно, что в ходе проведения оккупантами работ связанных со строительством водопровода на территории уже исчезнувшего села Унгут Кировского района было обнаружено старое мусульманское захоронение, которое оккупационная власть пытается представить, как древнескифское. Прибывшие на место "археологических раскопок" крымскотатарские активисты, утверждают, что по всем признакам это именно мусульманское захоронение", - говорится в сообщении, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

С.Унгут находилось неподалеку от оз.Сиваш, в 3км от существующего села Шубино. В 1939 году в нем проживало 278 человек преимущественно немецкой и крымскотатарской национальностей, которые были депортированы во время Второй мировой войны. Ликвидировано до 1977 года.

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О раскопках, которые проводятся в бывшем селе Унгут Кировского района сообщил в конце августа крымскотатарский активист Заир Смедялев. Он утверждал, что на этом месте находилось старое мусульманское захоронение.









