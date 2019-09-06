Цензор.НЕТ

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06.09.19 19:02

Нью-Васюки, "Держава в смартфоне", путинский обменник. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Нью-Васюки, Держава в смартфоне, путинский обменник. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

- Забирайте!

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Червона лінія", - на Майдане прошла предупредительная акция против выдачи Цемаха России. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Нью-Васюки, Держава в смартфоне, путинский обменник. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Или в карты...

Нью-Васюки, Держава в смартфоне, путинский обменник. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Бо осінь - це вам не весна!

Нью-Васюки, Держава в смартфоне, путинский обменник. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

...ато жируют за счет рабочего классу

Читайте на "Цензор.НЕТ": Премьер-министр предложил ввести новый налог для IT-отрасли (обновлено)

Нью-Васюки, Держава в смартфоне, путинский обменник. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Как хорошо...

Нью-Васюки, Держава в смартфоне, путинский обменник. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Даешь Зе!Киев!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин сделал шаг к введению в Киеве прямого президентского правления, - Кличко о решении по его увольнению. ВИДЕО

Нью-Васюки, Держава в смартфоне, путинский обменник. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Нью-Васюки...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экономический рост на 40% - это не цифра, взятая с потолка, все основано на расчетах, - Гончарук

Нью-Васюки, Держава в смартфоне, путинский обменник. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Путинский обменник

Нью-Васюки, Держава в смартфоне, путинский обменник. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 09

С Нестора Шуфрича снимают депутатскую неприкосновенность

Нью-Васюки, Держава в смартфоне, путинский обменник. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 10

Работа в комитетах

Нью-Васюки, Держава в смартфоне, путинский обменник. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 11

"Держава в смартфоне"

Нью-Васюки, Держава в смартфоне, путинский обменник. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 12

Полет нормальный!

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