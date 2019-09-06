Нью-Васюки, "Держава в смартфоне", путинский обменник. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

- Забирайте!
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Червона лінія", - на Майдане прошла предупредительная акция против выдачи Цемаха России. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Или в карты...
Бо осінь - це вам не весна!
...ато жируют за счет рабочего классу
Читайте на "Цензор.НЕТ": Премьер-министр предложил ввести новый налог для IT-отрасли (обновлено)
Как хорошо...
Даешь Зе!Киев!
Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин сделал шаг к введению в Киеве прямого президентского правления, - Кличко о решении по его увольнению. ВИДЕО
Нью-Васюки...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Экономический рост на 40% - это не цифра, взятая с потолка, все основано на расчетах, - Гончарук
Путинский обменник
С Нестора Шуфрича снимают депутатскую неприкосновенность
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"Держава в смартфоне"
Полет нормальный!
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