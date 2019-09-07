Филатов досрочно открыл Новый мост, напомнив о споре с Зеленским: "Выиграл только Днепр". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают местные СМИ.

Отмечается, что около 6:00, возле Нового моста собрались коммунальщики, полицейские и представители СМИ. Все ждали открытия Нового моста. Примерно в 6:05 коммунальщикам дали команду разблокировать обе полосы. Первым по мосту с левого на правый берег проехал мэр Днепра Борис Филатов. Он остановился и поблагодарил всех присутствующих, после чего уехал по своим делам. Новый мост теперь открыт для всех, пишет Информатор.

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"Кто выиграл этот спор? Его выиграл только Днепр и никто больше. Город, который я так люблю. Или держался я за свое кресло? Никогда. Я готов оставить его в любой момент. Например, в тот день, когда в городе появится аэропорт. Потому что Днепр хочет летать, а ему обрезали крылья", — сказал Борис Филатов в своем видеообращении, опубликованном на странице в Facebook.

Он также добавил, что власть — это не слава и признание, а тяжелый крест.

Также отметим, что на Центральном мосту со стороны левого берега появилась инсталляция, которая символизирует место главы Днепра. По словам Филатова, теперь каждый может посидеть в кресле, на которое он поспорил.

Напомним, закончить все работы на Новом мосту городская власть обещала до 14 сентября - мэр Борис Филатов даже заключил пари с Президентом Украины Владимиром Зеленским.





























