С погибшим от пули снайпера террористов 26-летним украинским воином и парамедиком Эдуардом Шаховым простились на Херсонщине. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацгвардии Украины.

Эдуард Шахов погиб 4 сентября в районе поселка городского типа Зайцево Донецкой области в результате смертельного пулевого ранения, нанесенного снайпером наемников РФ. В 18:33, во время перемещения в укрытие Шах попал под обстрел снайпера, в результате которого получил тяжелое ранение грудной клетки в районе сердца. Был оперативно доставлен в центральную районную больницу города Бахмут, где от полученных ранений через час умер.

Эдуард Шахов родился 12.12.1993 года в Долинском. Долгое время жил в Донецкой области, закончил Донецкий Национальный Университет (исторический факультет). С лета 2015 года находился в рядах "Азова". У него остались родители.























