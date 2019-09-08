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08.09.19 10:45

С погибшим от пули снайпера террористов 26-летним украинским воином и парамедиком Эдуардом Шаховым простились на Херсонщине. ФОТОрепортаж

В субботу, 7 сентября, в селе Долинское Хрестовской объединенной территориальной общины Чаплинского района Херсонской области, состоялась церемония прощания с Эдуардом Шаховым (позывной Шах), 1993 года, младшим сержантом, парамедиком-командиром отделения 3-й роты 2-го батальона оперативного назначения отдельного отряда специального назначения "Азов" Национальной Гвардии Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацгвардии Украины.

Эдуард Шахов погиб 4 сентября в районе поселка городского типа Зайцево Донецкой области в результате смертельного пулевого ранения, нанесенного снайпером наемников РФ. В 18:33, во время перемещения в укрытие Шах попал под обстрел снайпера, в результате которого получил тяжелое ранение грудной клетки в районе сердца. Был оперативно доставлен в центральную районную больницу города Бахмут, где от полученных ранений через час умер.

Эдуард Шахов родился 12.12.1993 года в Долинском. Долгое время жил в Донецкой области, закончил Донецкий Национальный Университет (исторический факультет). С лета 2015 года находился в рядах "Азова". У него остались родители.

С погибшим от пули снайпера террористов 26-летним украинским воином и парамедиком Эдуардом Шаховым простились на Херсонщине 01
С погибшим от пули снайпера террористов 26-летним украинским воином и парамедиком Эдуардом Шаховым простились на Херсонщине 02
С погибшим от пули снайпера террористов 26-летним украинским воином и парамедиком Эдуардом Шаховым простились на Херсонщине 03
С погибшим от пули снайпера террористов 26-летним украинским воином и парамедиком Эдуардом Шаховым простились на Херсонщине 04
С погибшим от пули снайпера террористов 26-летним украинским воином и парамедиком Эдуардом Шаховым простились на Херсонщине 05
С погибшим от пули снайпера террористов 26-летним украинским воином и парамедиком Эдуардом Шаховым простились на Херсонщине 06
С погибшим от пули снайпера террористов 26-летним украинским воином и парамедиком Эдуардом Шаховым простились на Херсонщине 07
С погибшим от пули снайпера террористов 26-летним украинским воином и парамедиком Эдуардом Шаховым простились на Херсонщине 08
С погибшим от пули снайпера террористов 26-летним украинским воином и парамедиком Эдуардом Шаховым простились на Херсонщине 09
С погибшим от пули снайпера террористов 26-летним украинским воином и парамедиком Эдуардом Шаховым простились на Херсонщине 10
С погибшим от пули снайпера террористов 26-летним украинским воином и парамедиком Эдуардом Шаховым простились на Херсонщине 11
С погибшим от пули снайпера террористов 26-летним украинским воином и парамедиком Эдуардом Шаховым простились на Херсонщине 12

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