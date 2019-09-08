ГБР задержало подполковника тылового обеспечения при получении 71 тыс. грн взятки. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

"По предварительной информации: начальник отдела тылового обеспечения требовал и получил неправомерную выгоду от поставщика продуктов питания в размере 71 тыс. грн; сумма неправомерной выгоды составляла 10% от стоимости договора закупки пищевых продуктов для военнослужащих-пограничников", - говорится в сообщении.

Пограничник был задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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"Решается вопрос об объявлении задержанному сообщения о подозрении, избрании полковнику меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения его от занимаемой должности", - отметили в ГБР.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.





