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08.09.19 11:07

ГБР задержало подполковника тылового обеспечения при получении 71 тыс. грн взятки. ФОТОрепортаж

Следователи Краматорского территориального управления Государственного бюро расследований, задержали подполковника Лисичанского пограничного отряда Государственной пограничной службы по факту получения неправомерной выгоды в размере 71 тыс. грн..

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

"По предварительной информации: начальник отдела тылового обеспечения требовал и получил неправомерную выгоду от поставщика продуктов питания в размере 71 тыс. грн; сумма неправомерной выгоды составляла 10% от стоимости договора закупки пищевых продуктов для военнослужащих-пограничников", - говорится в сообщении.

Пограничник был задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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"Решается вопрос об объявлении задержанному сообщения о подозрении, избрании полковнику меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения его от занимаемой должности", - отметили в ГБР.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

ГБР задержало подполковника тылового обеспечения при получении 71 тыс. грн взятки 01
ГБР задержало подполковника тылового обеспечения при получении 71 тыс. грн взятки 02
ГБР задержало подполковника тылового обеспечения при получении 71 тыс. грн взятки 03

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