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08.09.19 15:15

Бойцы 17-й ОТБр стали победителями соревнований на лучший танковый взвод ВСУ. ФОТОрепортаж

На общевойсковом полигоне в Черниговской области завершились соревнования танкистов на первенство Вооруженных Сил Украины, которые проходили в течение недели.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Бойцы 17-й ОТБр стали победителями соревнований на лучший танковый взвод ВСУ 01

Соревновались танковые взводы шести команд, из которых четыре представляли Сухопутные войска и по одной - Командование Военно-Морских сил и командования десантно-штурмовой войск ВС Украины.

Бойцы 17-й ОТБр стали победителями соревнований на лучший танковый взвод ВСУ 02

В отличие от предыдущих лет в программу конкурса добавили техническую номинацию, в которой военнослужащие сдавали экспресс-тест по подготовке машины к боевому применению и проводили проверку функционирования работоспособности узлов и агрегатов танка.

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В общем танкистов оценивали в пяти номинациях. Военные соревновались в пистолетной скоростной стрельбе из танков, снайперской стрельбе из пушки и проходили супертяжелую полуторакилометровую полосу препятствий. "На десерт" показывали мастер-класс "танковой карусели".

Бойцы 17-й ОТБр стали победителями соревнований на лучший танковый взвод ВСУ 03
Бойцы 17-й ОТБр стали победителями соревнований на лучший танковый взвод ВСУ 04
Бойцы 17-й ОТБр стали победителями соревнований на лучший танковый взвод ВСУ 05

По набранным баллам победителем конкурса на лучший танковый взвод ВСУ стала 17 отдельная танковая Криворожская бригада имени Константина Пестушко ОК "Восток". Кроме символических подарков, экипаж получил премию - 120 тыс. грн. Второе место заняли танкисты из 1-й отдельной танковой Сиверской бригады ОК "Север". Они получили 60 тыс. гривен денежного вознаграждения. Третью строчку заняла команда 28-й отдельной механизированной бригады ОК "Юг". Денежная награда составила 36 тыс. гривен.

Бойцы 17-й ОТБр стали победителями соревнований на лучший танковый взвод ВСУ 06

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Бойцы 17-й ОТБр стали победителями соревнований на лучший танковый взвод ВСУ 07

Приветствовал и вручал ведомственные награды и ценные подарки командам-победителям и военнослужащим в отдельных номинациях начальник Генерального штаба генерал-лейтенант Руслан Хомчак.

Бойцы 17-й ОТБр стали победителями соревнований на лучший танковый взвод ВСУ 08
Бойцы 17-й ОТБр стали победителями соревнований на лучший танковый взвод ВСУ 09

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