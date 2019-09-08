Бойцы 17-й ОТБр стали победителями соревнований на лучший танковый взвод ВСУ. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Соревновались танковые взводы шести команд, из которых четыре представляли Сухопутные войска и по одной - Командование Военно-Морских сил и командования десантно-штурмовой войск ВС Украины.

В отличие от предыдущих лет в программу конкурса добавили техническую номинацию, в которой военнослужащие сдавали экспресс-тест по подготовке машины к боевому применению и проводили проверку функционирования работоспособности узлов и агрегатов танка.

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В общем танкистов оценивали в пяти номинациях. Военные соревновались в пистолетной скоростной стрельбе из танков, снайперской стрельбе из пушки и проходили супертяжелую полуторакилометровую полосу препятствий. "На десерт" показывали мастер-класс "танковой карусели".







По набранным баллам победителем конкурса на лучший танковый взвод ВСУ стала 17 отдельная танковая Криворожская бригада имени Константина Пестушко ОК "Восток". Кроме символических подарков, экипаж получил премию - 120 тыс. грн. Второе место заняли танкисты из 1-й отдельной танковой Сиверской бригады ОК "Север". Они получили 60 тыс. гривен денежного вознаграждения. Третью строчку заняла команда 28-й отдельной механизированной бригады ОК "Юг". Денежная награда составила 36 тыс. гривен.

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Приветствовал и вручал ведомственные награды и ценные подарки командам-победителям и военнослужащим в отдельных номинациях начальник Генерального штаба генерал-лейтенант Руслан Хомчак.





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