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08.09.19 23:27

Столичные правоохранители задержали водителя, который пытался решить дорожный конфликт стрельбой. ФОТОрепортаж

В полицию с заявлением обратился 37-летний мужчина и сообщил, что возле станции метро "Академгородок" в его автомобиль стрелял неизвестный.

На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа, которая опросила заявителя, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киева.

Предварительно полицейские выяснили, что из-за конфликта на дороге по первоочередности проезда оба транспортных средства остановились на улице Академика Вернадского. Мужчины начали ссориться, после чего водитель Opel достал пистолет и выстрелил в сторону машины оппонента. В результате инцидента никто не пострадал.

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Правонарушителя задержали полицейские, прибывшие на вызов. Им оказался 46-летний местный житель.

По данному факту следователи Святошинского управления полиции начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту объявлено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Столичные правоохранители задержали водителя, который пытался решить дорожный конфликт стрельбой 01
Столичные правоохранители задержали водителя, который пытался решить дорожный конфликт стрельбой 02
Столичные правоохранители задержали водителя, который пытался решить дорожный конфликт стрельбой 03
Столичные правоохранители задержали водителя, который пытался решить дорожный конфликт стрельбой 04

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