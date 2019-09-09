Аудит границы, апгрейд инфраструктуры и обмен информацией: Нефьодов рассказал, о чем говорил с таможенниками Польши и Китая. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об это он написал на своей странице в Facebook.
"Я хочу рассказать о блоке международного сотрудничества Новая таможня. Что в первую очередь интересует нас:
- аудит границы с польскими коллегами и работа по апгрейду инфраструктуры и новым пунктам пересечения границы;
- обмен таможенной информацией (для понимания, китайцы за год ответили всего на 9 запросов);
- создание механизма добровольного предупреждения о таможенных нарушения (типа, Алерт, от нас к вам едет человек, получивший EUR5000 TaxRefund - проверяйте);
- присоединение к Меморандуму о контейнерного поезда Китай-Словакия, который бы очень разгрузил западную границу", - написал он.
Руководитель польской Służba Celna. Фото: Нефьодов/Facebook
По его словам, в целом коллеги положительно ко всему этому относятся.
Замруководителя китайской таможни GACC. Фото: Нефьодов/Facebook
"Осталось самое легкое - взять и сделать. Почему это не было сделано раньше - большой вопрос. Приводились конкретные примеры ошибок и возможного саботажа с нашей стороны. Поэтому будем постепенно доверие восстанавливать", - резюмировал он.