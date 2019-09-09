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09.09.19 11:55

ГБР расследует обстоятельства гибели военнослужащего-контрактника в Черниговской области. ФОТОрепортаж

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного Киеве, расследуют обстоятельства гибели военнослужащего-контрактника оперативного командования "Север" вблизи с.Гончаровское Черниговской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"По предварительной информации: во время движения колонны военной техники водитель БРЭМ (бронированной ремонтно-эвакуационной машины) нарушил правила вождения специальной машины и совершил наезд на военнослужащего, прижав его к танку Т-64БВ, который двигался впереди", - говорится в сообщении.

От полученных травм военнослужащий умер во время транспортировки в медицинское учреждение.

На данный момент проведен осмотр места происшествия, допрошены участники и очевидцы происшествия, также готовится ходатайство о назначении соответствующих экспертиз и проводятся следственные эксперименты.

Квалификация: нарушение правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины, повлекшее гибель потерпевшего (ч.1 ст.415 Уголовного кодекса Украины)

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ГБР расследует обстоятельства гибели военнослужащего-контрактника в Черниговской области 01
ГБР расследует обстоятельства гибели военнослужащего-контрактника в Черниговской области 02
ГБР расследует обстоятельства гибели военнослужащего-контрактника в Черниговской области 03

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