К 75-й годовщине начала депортации лемков и бойков на восток в 1944-51 годах на Донетчине провели этнофестиваль. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Територія вільного радіо".

8 сентября 2019 г. впервые на государственном уровне почтили память депортированных из Лемковщины и Западной Бойковщины в 1944-1951 годах. Это годовщина - 75 лет с начала переселения.

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В Бахмутском районе и лемки, и бойки поселились в селе Раздоловка. На несколько улиц здесь почти в каждом доме или сами семьи переселенцев, или их родственники. И историю переселения из первых уст знают большинство местных.

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"У меня муж из западной Украины, а я "москалька". Вроде ничего, в поезде ехали, все попривозили оттуда, все забрали свое, богатство нажитое. Я помню бочки такие с квашеной капустой здоровые. Все, что необходимо, все забрали. Ехали, я забыла сколько дней. Приехала, а пусто было здесь все. Намеряли домики им. А пустили мы их всех на квартиры. Представляете себе тогда людей? Никто не спрашивал кто ты. Сейчас же не так", - вспоминает жительница села Раздоловка Нина.

"У меня бабушка переселенка с Лесковатого. Умерла 3 месяца назад.

Бабушка что-то рассказывала?

Приехали сюда, когда еще не было здесь ничего. Строили дома. Приехали в вагонах ... Все", - вспоминает со слезами на глазах местная жительница Татьяна.

Чтобы об этом знали не только местные, в селе организовали этнофестиваль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сегодня - 75-я годовщина начала депортации украинцев в 1944-1951 годах

На него приехали дети из Соледарской, Бахмутской, Иллиновской и Звановской ОТГ, Константиновки и Краматорска. Для них на площади у Роздоловского сельсовета организовали мастер-классы по шитью кукол-мотанок, изготовление деревянных блокнотов, фотомагниты, росписи, а также аттракционы.

Установили также и образовательную палатку. Там подготовили книги о бойках и лемках в Донецкой области, а также информационные стенды об их традициях.

Организовала фестиваль семья Тымчук. Они - одни из самых известных потомков лемков в Бахмутском районе. Ведь сохраняют семейные традиции и рассказывают о культуре лемков другим. Поддержали их и на областном уровне.



Фото: сайт "Вільне радіо"

"Это просто празднования на высоком уровне культурном. Звучат не веселые песни. Звучат лемковские грустные песни. И мы показываем, что можно не просто провести праздник в библиотеке или где-то в актовом зале, где соберется 20-30 человек администрации. У нас цель не просто провести какое-то классное мероприятие, а провести его в деревне, взбудоражить, дать людям понять, что есть немного другая жизнь", - рассказал председатель общественной организации "Волшебные руны" Андрей Тимчак.

Для справки: В 1944 году Западная граница СССР была определена без учета этнического расселения украинцев и поляков. 9 сентября 1944 в Люблине СССР и Польше заключили соглашение о "взаимном обмене населением". То есть выгоняли украинцев из Польши, а поляков из Украины.

По данным Института национальной памяти, в 1944-1946 годах в СССР переселили 482 800 человек.

Историки отмечают: депортация сопровождалась террором, репрессиями, конфискацией имущества, установлением режима спецпоселений для депортированных украинцев, ограничением их политических, социальных, экономических и культурных прав. Выселенные с территории Польши украинцы нашли свой второй дом в различных регионах Украины от Галичины до Причерноморья Слобожанщины и Донбасса.