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09.09.19 15:05

Брат мэра Ивано-Франковска, депутат горсовета Марцинкив сбил мужчину на пешеходном переходе, пострадавший умер. ФОТОрепортаж

В понедельник в с. Маркивцы погиб мужчина 1955 г.р., который переходил дорогу по пешеходному переходу. Он получил смертельные травмы и скончался в автомобиле скорой помощи.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Ивано-Франковской области, что ДТП произошло сегодня, 9 сентября, около 9:30 в с. Маркивцы в Тисменицком районе.

Как предварительно установили правоохранители, водитель 35-летний житель Коломыйского района, управляя микроавтобусом "MERCEDES Sprinter", не выбрал безопасную скорость и нарушил правила дорожного движения и совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу по пешеходному переходу.

Брат мэра Ивано-Франковска, депутат горсовета Марцинкив сбил мужчину на пешеходном переходе, пострадавший умер 01

В результате аварии житель Тисменицкого района 1955 г.р. получил телесные повреждения, от которых скончался в карете скорой помощи.

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Брат мэра Ивано-Франковска, депутат горсовета Марцинкив сбил мужчину на пешеходном переходе, пострадавший умер 02

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины.

Санкция статьи предполагает наказание - лишение свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

В свою очередь, мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил на своей странице в Facebook, что мужчину сбил его двоюродный брат депутат Ивано-Франковского городского совета Роман Марцинкив.

"Произошла трагедия. В ДТП с участием моего двоюродного брата, депутата Ивано-Франковского городского совета Романа Марцинкива погиб 68-летний житель с. Маркивцы Тисменицкого района. Прежде всего, я выражаю искренние соболезнования семье погибшего. Это большое горе для всех. Сейчас главная задача - дождаться результатов расследования. Это работа не эмоций, а специалистов. Мне тяжело и больно комментировать эту ситуацию. Молюсь за душу погибшего и прошу Бога отворачивать такие беды от всех", - написал он.

Брат мэра Ивано-Франковска, депутат горсовета Марцинкив сбил мужчину на пешеходном переходе, пострадавший умер 03

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