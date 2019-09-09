Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия UKRUEN
09.09.19 16:03

С погибшим от пули снайпера воином 53-й ОМБр Михаилом Ткачишиным простились в Херсоне. ФОТОрепортаж

Сегодня, 9 сентября, в Херсоне состоялось прощание с Михаилом Владимировичем Ткачишиным, 20.09.1988 года рождения, уроженцем Херсонщины, жителем Львовской области, сержантом, гранатометчик 53-й отдельной механизированной бригады, который погиб 5 сентября в 20.30 неподалеку от Горловки Донецкой области в результате смертельного пулевого ранения, нанесенного снайпером наемников РФ.

Фотографии с прощания опубликовал на своей Фейсбук-странице член исполнительного комитета Херсонского горсовета Садияр Мамедов, сообщает Цензор.НЕТ.

"Вы видели как плачут мужчины? Слезы накатывают, когда мы вспоминаем ушедших побратимов, когда нужно взглянуть в глаза детям, которых война сделала сиротами... когда смерть забирает своих. ...Как сегодня во время прощания с погибшим от рук снайпера сержантом-гранатометчиком Михаилом Ткачишиным. У херсонеца-побратима, который погиб при исполнении в Донецкой области, остался сын... В такие моменты хочется сжаться в кулак, поразмыслить наедине с собой. Мы собрались на прощании вместе, но всё, что на душе, не выскажешь. Сколько ещё будет таких героев? Война беспощадна. Мы любим их, мы помним... ГЕРОЯМ СЛАВА!"- говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинский воин Михаил Ткачишин погиб под Горловкой от пули снайпера 5 сентября

У него остались родители и сын.

С погибшим от пули снайпера воином 53-й ОМБр Михаилом Ткачишиным простились в Херсоне 01

С погибшим от пули снайпера воином 53-й ОМБр Михаилом Ткачишиным простились в Херсоне 02
С погибшим от пули снайпера воином 53-й ОМБр Михаилом Ткачишиным простились в Херсоне 03
С погибшим от пули снайпера воином 53-й ОМБр Михаилом Ткачишиным простились в Херсоне 04
С погибшим от пули снайпера воином 53-й ОМБр Михаилом Ткачишиным простились в Херсоне 05
С погибшим от пули снайпера воином 53-й ОМБр Михаилом Ткачишиным простились в Херсоне 06
С погибшим от пули снайпера воином 53-й ОМБр Михаилом Ткачишиным простились в Херсоне 07
С погибшим от пули снайпера воином 53-й ОМБр Михаилом Ткачишиным простились в Херсоне 08

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100