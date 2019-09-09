С погибшим от пули снайпера воином 53-й ОМБр Михаилом Ткачишиным простились в Херсоне. ФОТОрепортаж

Фотографии с прощания опубликовал на своей Фейсбук-странице член исполнительного комитета Херсонского горсовета Садияр Мамедов, сообщает Цензор.НЕТ.

"Вы видели как плачут мужчины? Слезы накатывают, когда мы вспоминаем ушедших побратимов, когда нужно взглянуть в глаза детям, которых война сделала сиротами... когда смерть забирает своих. ...Как сегодня во время прощания с погибшим от рук снайпера сержантом-гранатометчиком Михаилом Ткачишиным. У херсонеца-побратима, который погиб при исполнении в Донецкой области, остался сын... В такие моменты хочется сжаться в кулак, поразмыслить наедине с собой. Мы собрались на прощании вместе, но всё, что на душе, не выскажешь. Сколько ещё будет таких героев? Война беспощадна. Мы любим их, мы помним... ГЕРОЯМ СЛАВА!"- говорится в сообщении.

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У него остались родители и сын.













