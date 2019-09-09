Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия UKRUEN
09.09.19 16:25

Мужчина, который оптом сбывал наркотики через интернет, задержан в Днепре, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины в рамках противодействия незаконному обороту наркотиков в Днепре разоблачила незаконное хранение и продажу оптовых партий наркотических средств и психотропных веществ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Установлено, что житель областного центра получал через сервисы почтовой связи наркотики для перепродажи. Полученный "товар" он реализовывал на территории города и других регионов Украины методом так называемых "закладок", - говорится в сообщении.

Для поиска клиентов наркоделец создал и администрировал специализированный сайт, а также использовал один из Интернет-коммуникаторов.

По месту жительства фигуранта дела правоохранители изъяли каннабис, метамфетамин, МДМА, амфетамин и ЛСД, общим весом более килограмма. Стоимость изъятого товара составляет около 750 тысяч гривен по ценам "черного" рынка.

Также были обнаружены деньги, полученные незаконным путем, компьютерная техника и мобильные телефоны с вещественными доказательствами противоправной деятельности.

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

"Продолжаются следственно-оперативные мероприятия для установления и привлечения к ответственности других лиц, причастных к незаконным действиям. Проверяется информация о причастности злоумышленника к поиску и переправки за границу лиц для работы в сфере наркобизнеса в одной из соседних стран", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Лаборатория по изготовлению амфетамина разоблачена в Киеве, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Мужчина, который оптом сбывал наркотики через интернет, задержан в Днепре, - СБУ 01
Мужчина, который оптом сбывал наркотики через интернет, задержан в Днепре, - СБУ 02
Мужчина, который оптом сбывал наркотики через интернет, задержан в Днепре, - СБУ 03
Мужчина, который оптом сбывал наркотики через интернет, задержан в Днепре, - СБУ 04

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100