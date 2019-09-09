Комитет ООН по правам человека просит РФ пока не выселять ПЦУ из храма в оккупированном Симферополе, - адвокат Заец. ДОКУМЕНТ

Об этом сообщил на своей странице эксперт Регионального центра по правам человека, адвокат Сергей Заец, информирует Цензор.НЕТ.

"К такому решению привело обращение более полусотни прихожан ПЦУ в КПЧ ООН по поводу притеснений со стороны российских властей", - написал правозащитник.

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Он опубликовал решение Комитета ООН по правам человека, в котором говорится, что "в соответствии с правилом 94 процедуры Комитета ООН по правам человека России предложено не выселять ПЦУ из храма в Симферополя, пока это дело находится на рассмотрении комитета".

Как сообщается в документе, 6 сентября Комитет ООН направил свои требования в Россию с просьбой ответить в течение шести месяцев.

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Напомним, по словам архиепископа Климента, подконтрольные Кремлю власти Крыма настаивают на прекращении любых договоров с Крымской епархией Православной церкви Украины.

Российский Арбитражный суд Крыма по иску Минимущества Крыма принял решение о расторжении договора аренды помещений кафедрального собора Владимира и Ольги в Симферополе. Оно обжаловано.

24 июля имущество Кафедрального собора святых равноапостольных Владимира и Ольги Православной церкви Украины (ПЦУ) в Симферополе было "разграблено и разломано" после решения суда о передаче в пользование оккупационного Минимущества Крыма.