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09.09.19 20:11

Памятник российскому царю Николаю ІІ установили в оккупированном Донецке. ФОТО

В оккупированном Донецке появился памятник последнему российскому царю Николаю II.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Восточный варианат со ссылками на ресурсы террористов.

Сообщается, что бронзовый бюст российского императора был установлен на территории недостроенного храма в честь Святых Царственных Мучеников в поселке Горняк

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Как известно, царь Николай II вошел в историю под прозвищем "Кровавый", которое ему дали в народе за расстрел мирных демонстраций в 1905 году.

Именно Николай привел Российскую Империю к революции и краху. В 1918 году свергнутый царь был расстрелян большевиками в Екатеринбурге.

Памятник российскому царю Николаю ІІ установили в оккупированном Донецке 01

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