"Слуга народа" при принятии закона об импичменте нарушила Регламент Рады, - Юрчишин. ФОТО

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп Ярослав Юрчишин ("Голос"), передает Цензор.НЕТ.

"Только что фракция Слуги Народа критически нарушила закон Украины - Регламент парламента. Несмотря на то, что в отношении законопроекта об импичменте были предложения, только голосами СН этот закон был принят в целом", - заявил Юрчишин.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Рада приняла в целом законопроект об импичменте президента. ВИДЕО

Напомним, сегодня Рада приняла в целом законопроект об импичменте президента. В начале нардепы 337 голосами приняли законопроект в первом чтении, затем несмотря на возражения и предупреждения представителей оппозиционных партий закон был принят в целом 245 голосами.



