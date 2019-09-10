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10.09.19 11:44

"Слуга народа" при принятии закона об импичменте нарушила Регламент Рады, - Юрчишин. ФОТО

При принятии закона об импичменте был нарушен Регламент Верховной Рады.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп Ярослав Юрчишин ("Голос"), передает Цензор.НЕТ.

"Только что фракция Слуги Народа критически нарушила закон Украины - Регламент парламента. Несмотря на то, что в отношении законопроекта об импичменте были предложения, только голосами СН этот закон был принят в целом", - заявил Юрчишин.

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Напомним, сегодня Рада приняла в целом законопроект об импичменте президента. В начале нардепы 337 голосами приняли законопроект в первом чтении, затем несмотря на возражения и предупреждения представителей оппозиционных партий закон был принят в целом 245 голосами.

Слуга народа при принятии закона об импичменте нарушила Регламент Рады, - Юрчишин 01
Слуга народа при принятии закона об импичменте нарушила Регламент Рады, - Юрчишин 02

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