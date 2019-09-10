Крупей назначен главой полиции Житомирщины. ФОТОрепортаж

Полицию Житомирской области возглавил полковник полиции Сергей Крупей. Сегодня, 10 сентября, Председатель Нацполиции Украины Сергей Князев представил нового руководителя личному составу полиции региона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

До этого Сергей Крупей занимал должность заместителя начальника Главного управления - начальника криминальной полиции Главного управления Национальной полиции в Житомирской области.

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Председатель Нацполиции Сергей Князев отметил, что требует от личного состава ведомства не только неуклонного соблюдения законов государства.

"Прежде всего, мы должны понять, что мы с вами являемся сервисной службой, которая обязана слушать общество, слышать и помогать обществу. Потому что полиция Украины - это правоохранительный сервис для наших граждан и гостей", - подчеркнул глава Нацполиции.

Сергей Князев добавил, что каждый полицейский, в частности, каждый руководитель на своем рабочем месте должен понимать, что оценка его деятельности базируется на трех принципах.

"Первый - уровень доверия населения лично к вам как к руководителю. Второй - уровень доверия личного состава лично к вам. И только третий - это состояние противодействия преступности. Эти факторы являются важнейшими в работе полиции. И тогда уровень доверия к нам будет расти", - подчеркнул Председатель Нацполиции.

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Поэтому он обратился к новому руководителю полиции Житомирской области с требованием неуклонно в своей работе придерживаться указанных принципов и эффективно выполнять поставленные задачи.

В свою очередь, Сергей Крупей поблагодарил за оказанное доверие. Он отметил, что приоритетными направлениями работы для полиции Житомирской области также является бескомпромиссная борьба с преступностью, обеспечение надлежащего правопорядка в регионе и тесное взаимодействие с органами местного самоуправления и общественностью.

Сергей Крупей закончил Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого по специальности правоведение. Службу в органах внутренних дел начал в августе 1995 года. Работал оперуполномоченным, старшим оперуполномоченным, заместителем начальника отдела и начальником отдела в подразделениях уголовного розыска Харьковщины и Главного управления уголовного розыска МВД. С августа 2017 г. был заместителем начальника Главного управления - начальником криминальной полиции Главного управления Национальной полиции в Житомирской области.