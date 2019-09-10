Неизвестные обстреляли автомобиль и дом председателя ОТГ на Ривненщине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Ривненской области.

Следственно-оперативная группа установила, что неизвестный произвел четыре выстрела в направлении хозяйства 44-летнего жителя Малинска, председателя ОТГ, два из которых попали в стекло автомобиля Renault Scenic, остальные - в дом.

В помещении находились супруги и трое их детей: 6-ти, 13-ти и 18 лет. Никто из них не пострадал.

С места происшествия полицейские изъяли четыре гильзы калибра 7,62 мм и обломки деформированной пули.

Следователи Березновского отделения полиции устанавливают обстоятельства происшествия в рамках досудебного расследования, начатого по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

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