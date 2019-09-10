Женщина ударом ножом в шею убила своего знакомого в Святошинском районе Киева, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киева.

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Осмотрев мужчину, врачи сообщили полицейским, что на шее погибшего обнаружили два ранения, похожие на ножевые. Для установления окончательной причины смерти тело умершего направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Полицейские установили личность погибшего: им оказался 45-летний киевлянин, который проживал в соседнем доме. По словам местных жителей, пострадавшего ранее неоднократно видели в этом подъезде, ведь он часто приходил в гости к своей знакомой.

"46-летнюю подозреваемую полицейские задержали неподалеку от места преступления – женщина на рынке распивала алкогольные напитки. Во время общения с правоохранителями она нервничала и путано объясняла, что случилось. В конце концов рассказала, что погибший – ее знакомый, с которым она неоднократно употребляла спиртное. В тот день мужчина пришел к фигурантке домой навеселе и она отказалась впускать его в квартиру. Между ними началась ссора, которая переросла в драку. Тогда женщина схватила кухонный нож и дважды ударила им знакомого в шею. Раненый пытался спуститься по лестнице, но упал и умер на месте", - рассказал начальник Святошинского управления полиции Сергей Чернышев.

В квартире задержанного полицейские обнаружили пятна, похожие на кровь, и вероятно орудие преступления - кухонный нож. Вещественные доказательства изъяли и направили на экспертные исследования.

Женщину задержали, ей грозит до 15-ти лет заключения. В ближайшее время суд изберет подозреваемой меру пресечения.

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