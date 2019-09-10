Супрун уволена по собственному желанию, - Зеленский ответил на петицию о руководителе Минздрава. ДОКУМЕНТ

Ответ главы государства на электронную петицию № 22/058280-эп "Оставить Ульяну Супрун руководителем Минздрава Украины с командой и продолжить реализацию стратегии реформирования сферы здравоохранения" появился на сайте, передает Цензор.НЕТ.

"Спасибо всем, кто присоединился к этой петиции, за активную гражданскую позицию и понимание необходимости продолжения трансформации здравоохранения. У нас нет другого пути, чем развитие стратегически ориентированной государственной политики, в которой, в частности, здоровье человека является одним из главных приоритетов развития страны.

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В то же время сообщаю, что Постановлением Верховной Рады Украины от 29 августа 2019 года № 12-их министром здравоохранения Украины назначена Зоряну Степановну Скалецкую. 4 сентября 2019 года на заседании Кабинета министров Украины было принято решение о поддержке заявления первого заместителя министра здравоохранения Украины Ульяны Надежды Супрун об освобождении ее от занимаемой должности по собственному желанию.

Напомним, размещенная 5 августа на сайте президента Украины петиция о сохранении и.о. министра здравоохранения Уляны Супрун главой Минздрава к концу месяца набрала более 25 тыс. голосов.