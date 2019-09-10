Уроженец Судана Ахмед второй год служит в 72-й ОМБ Черных запорожцев. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке 72 бригады.
В сообщении отмечается: "Это Ахмед, ему немного за тридцать. Суданец. Мусульманин. Двое детей, жена украинка, живет под Полтавой.
Ахмед в Украине выучился на инженера. Работал в туристической компании. А теперь он уже второй год в украинской армии защищает нашу землю.
Как только был подписан закон, который позволяет иностранцам воевать в составе нашей армии, Ахмед ушел на фронт. Потому что он не со слов знает, какую угрозу несет сепаратизм для страны. В его родной стране - тоже война подогретая извне.
Сейчас Ахмед находится на передовой, где получают ранения и гибнут наши защитники.
У Ахмеда страший сын (10 лет), младшая дочь (5 лет) "... Амир и Амира - принц и принцесса ..." Так переводятся их имена.
Впрочем, когда Амир в первый дня учебного года пошел в школу, Ахмед не смог ему позвонить и поздравить сыночка. Был обстрел и был ранен на позиции боец. Ребята отстреливались.
Ахмед знает за что и против кого он воюет. А вы не хотите быть такими как Ахмед?"