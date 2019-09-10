Украинские полярники исследовали ледниковую пещеру в Антарктиде, взяли образцы льда и воды, а также нашли перо. ФОТОрепортаж

Поисками занимались участники 24-й Украинской антарктической экспедиции, которые сейчас находятся в годовой "зимовке" на станции Академик Вернадский, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобразования.

"Еще с первых экспедиций ученые нашли на острове Галиндез, где находится украинская станция, ледяную пещеру. Вход в нее был на противоположном от станции берегу острова, под вершиной ледника. Однако оказалось, что несколько лет назад этот ледник сдвинулся в океан и вход завалило. Поэтому мы решили заняться поисками входа в пещеру. Было несколько неудачных попыток найти его со стороны пролива Пенола. А вот в леднике со стороны старой британской базы-музея - домика Ворде - нам повезло: мы нашли вход в "потерянную" пещеру", - рассказал руководитель экспедиции Игорь Дикий.

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Находка изрядно удивила полярников: оказалось, что пещера на самом деле втрое больше, чем считалось ранее. Общая длина ходов - около 200 метров, они расположены в 3 этажа.

На нижнем маршруте участники экспедиции нашли замерзшее озеро, а в конце этого хода - огромный зал. Он высотой 12 м (почти как четырехэтажный дом), в ширину 8 м и длиной 30 метров. В этом зале обнаружили подледную реку и два озера, из которых ученые отобрали воду и лед для гидрохимического анализа и для дальнейших исследований о наличии вирусов и бактерий по их экологическим ДНК. Образцы льда будут сохранены для более подробного анализа в лабораториях Украины.

Кроме этого, на глубине около 20 метров от поверхности, в одной из ледовых глыб полярники нашли перо птицы. Оно имеет достаточно широкое опахало - то есть точно принадлежит не пингвину. Чье же это перо и сколько ему лет, исследователи еще предстоит выяснить. Для этого образцы пера тоже планируют доставить в Украину во время возвращения экспедиции.

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Фото: mon.gov.ua

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