20 детей госпитализированы после распыления газа в школе в Черкассах. ФОТО

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Черкасской области, передет Цензор.НЕТ.

Так, инцидент произошел в 10 сентября в 12:30. Учебный процесс в школе был временно приостановлен, проведена эвакуация 257 учеников. Помещение, в котором произошло распыление газового баллончика проветрено.

"Работники скорой медицинской помощи на месте провели обследование учеников. Для дополнительного обследования, в Черкасскую областную детскую больницу госпитализированы 20 учеников", - сказано в сообщении.

Позже в ГСЧС проинформировали, что по состоянию на 16:15 на дополнительное обследование оставлено 19 детей. Состояние здоровья 18 детей удовлетворительное, у 1 ребенка – средней тяжести.

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