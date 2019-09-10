Дела, которые поступают, надо не считать, а взвешивать, - Антикоррупционный суд. ФОТО

"Дела, которые к нам поступают, лучше было бы не считать, а взвешивать. На фото только 5 ходатайств, некоторым из них уже "исполнилось" более 5 лет", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы ВАКС.

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При этом, согласно сообщению, 10 сентября в суд поступило 47 ходатайств.

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Напомним, законопроект о создании в Украине Высшего антикоррупционного суда Верховная Рада поддержала 7 июня 2018 года.

7 мая главой Антикоррупционного суда избрали судью Елену Танасевич. На собрании судей Высшего антикоррупционного суда Украины ее тайно проголосовали 23 из 38 судей. Председателя Высшего антикоррупционного суда избрали с третьей попытки. В первых двух ни одному из кандидатов не удалось набрать необходимого минимума - 20 голосов. Заместителем председателя Антикоррупционного суда стал Евгений Крук.

ВАКС начал работу 5 сентября.