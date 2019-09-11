Во время задержания фигурант уголовного производства бросил в полицейских две гранаты. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области.

По данным полиции, событие произошло во время задержания лица, которое основательно подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины, а именно нанесение ножевого ранения.

Подозреваемый забаррикадировался в доме, оказывал сопротивление полицейским, а затем бросил в их сторону две гранаты и пытался убежать.

К счастью, они не сработали. Правоохранители слаженными и профессиональными действиями обезвредили и задержали злоумышленника. Во время обыска в доме подозреваемого были обнаружены и изъяты два боеприпаса, оружие, патроны и нож, которые отправлены на соответствующие экспертизы.

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Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Полиция проводит следственные действия для дачи соответствующей правовой квалификации.





Фото и видео: сайт Нацполиции