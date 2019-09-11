Полиция обнаружила схрон с боеприпасами и тротилом в Константиновке. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ информирует со ссылкой на полицию Донецкой области.

"Взрывоопасный арсенал нашел местный житель и сообщил полицейским. На месте работала следственно-оперативная группа Константиновского отделения полиции", - сообщили в полиции.

Опасная "находка" находилась в километре от жилых домов.

Взрывчатку и боеприпасы сотрудники ГСЧС забрали для дальнейшей утилизации.

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Всего с начала года полицейские Донетчины изъяли 537 гранат, 112 единиц огнестрельного оружия и 80 кг взрывчатых веществ.



