Рейдерский захват недвижимости на $25 млн заблокирован в Киеве, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Правоохранители разоблачили группу лиц, причастных к незаконному переоформлению имущества с использованием поддельных документов. Злоумышленники противоправно вносили данные в Государственный реестр, используя электронные ключи доступа к Реестру", - говорится в сообщении.

В ходе досудебного расследования установлено, что к сделке причастны государственные регистраторы одного из киевских коммунальных предприятий, аккредитованных в сфере госрегистрации. Они, злоупотребляя своими служебными полномочиями и на основании поддельных документов, совершили ряд незаконных регистрационных действий для завладения объектами недвижимости частной формы собственности. Должностными лицами, в частности, были незаконно внесены изменения в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество, которыми изменен владелец ряда квартир в Киеве.

Кроме этого, госрегистраторы противоправно сменили директора общества с ограниченной ответственностью, конечным бенефициарным владельцем которого является иностранная инвестиционная компания. Обществу принадлежит недвижимость площадью более 7 тыс. кв.м.

Начато уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы до 12 лет с конфискацией имущества.

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