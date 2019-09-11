Водитель рейсового автобуса пытался провезти под сиденьем и на крыше почти тонну польского сыра, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Так, информацию о возможном перемещении товаров, скрытых от погранично-таможенного контроля заблаговременно предоставили оперативные сотрудники Госпогранслужбы.
Поэтому когда в пункт пропуска прибыл автобус "МАН" украинской регистрации, пограничники вместе с таможенниками провели его углубленный осмотр. По результатам проверки на крыше автобуса, в нишах кондиционера, и под сиденьем водителя обнаружено более 860 кг сыра различных наименований.
Транспортное средство и товар на общую сумму около полумиллиона гривен переданы в ГФС.