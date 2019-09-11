Игроки киевского "Динамо" встретились с освобожденными украинскими моряками. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает сайт футбольного клуба "Динамо", информирует Цензор.НЕТ.

"Чтобы поддержать моральное состояние моряков, выразить им свое уважение, а также поблагодарить за мужество и силу воли, ставшие примером патриотизма и любви к своей стране, в центральный военный госпиталь приехала основная команда киевского "Динамо" в полном составе за исключением игроков сборных, а также тренерский штаб "бело-синих" во главе с Алексеем Михайличенко. Вместе с командой в госпиталь приехал и легендарный игрок киевского клуба Владимир Федорович Мунтян, а также представители Фан-клуба "Динамо", - говорится в сообщении.

Динамовцы прибыли в госпиталь не с пустыми руками. История с динамовскими футболками, которые помогли поддержать моральное состояние пленных в тяжелые дни пребывания в заключении, имела продолжение - отныне каждый из них получил по сумке с полным комплектом динамовской клубной экипировки, а также другие приятные подарки – мячи, книги, динамовские шарфики.

Команда приехала в госпиталь на клубном автобусе, захватив с собой также самый "свежий" трофей - Суперкубок Украины.

"Откровенно говоря, неизвестно, кто сейчас больше волнуется - вы или мы. Когда я вчера дома сказал своим родным, что увижусь с вами сегодня, весь вечер только об этом мы и говорили. Мы очень вам благодарны за ваше мужество, за ваш поступок, за вашу несокрушимость. Это очень важно для нас. Это крайне важно для всей страны. Мы очень рады, что вы вернулись, что вы все-таки отстояли свою честь. Я даже представить себе не могу, насколько вам было тяжело. Даже те кадры, которые облетели весь мир, уже наводят ужас, не говоря уже о том, что вы пережили. Вы просто молодцы, каждый раз доказывая и всему миру, и самим себе, что вы сильны, что ваша команда выдержала, и ни один из вас не "попросил замену". Это очень важно. Мы вам очень благодарны, и теперь ждем вас на стадионе, будем вас там очень рады видеть!" - заявил главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко.

От имени всех игроков почтение морякам выразил капитан "бело-синих" Сергей Сидорчук:

"Правильно сказал Алексей Александрович, а я переживаю, наверное, еще больше. Тоже вчера разговаривал со своей семьей о предстоящем визите к вам. У меня растут маленькие дети, и на вашем примере хочется им показать, что такое по-настоящему любить свою семью, любить свою страну. Хотелось поблагодарить вас лично. Мы вам с радостью дарим именные абонементы и приглашаем на наши матчи. Мы вас всегда будем рады видеть. Ваш поступок - большой пример для всех нас".

Напомним, 7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.

Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.

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