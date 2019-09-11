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11.09.19 17:34

Украинский пловец Романишин установил рекорд, преодолев Днепр от Беларуси до Херсона. ФОТОрепортаж

Мастер спорта по плаванию Михаил Романишин за месяц и пять дней преодолел вплавь более 900 километров украинского участка Днепра, установив рекорд Украины.

Об этом сообщает "Укринформ", передает Цензор.НЕТ.

Рекорд был зафиксирован 10 сентября в Херсоне, где финишировал пловец, который 5 августа начал свой заплыв на границе Украины с Беларусью. В частности, присутствующая на мероприятии руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова сообщила о новом рекорде - преодолении вплавь расположенного на территории Украины участка реки Днепр.

Спортсмен не считает заплыв тяжелым и изнурительным. Романишин поделился, что получал удовольствие, так как видел всю красоту нашей страны. Но пловца очень расстраивала экологическая ситуация, ему пришлось наблюдать и ощущать неприятный запах всего того, что сбрасывается в Днепр.

Украинский пловец Романишин установил рекорд, преодолев Днепр от Беларуси до Херсона 01
Украинский пловец Романишин установил рекорд, преодолев Днепр от Беларуси до Херсона 02
Украинский пловец Романишин установил рекорд, преодолев Днепр от Беларуси до Херсона 03
Украинский пловец Романишин установил рекорд, преодолев Днепр от Беларуси до Херсона 04
Украинский пловец Романишин установил рекорд, преодолев Днепр от Беларуси до Херсона 05

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Его тренер Карен Абрамов рассказал, что не всегда удавалось делать остановки тогда, когда этого требовала ситуация. Михаил ежесуточно плыл 10 часов, спал по 6 часов, ел по специальному графику. И график питания нужно было соблюдать максимально четко, ведь заплыв - постоянный расход энергии в огромных количествах. Тренер подчеркнул, что иногда Михаилу приходилось есть даже в воде, так как не всегда была возможность выйти на берег: машина не могла подъехать или из-за рельефа местности, или из-за того, что пловец проплывал через территорию заповедника, куда въезд запрещался.

Романишин добавил, что этот заплыв является первым этапом более масштабного проекта. В следующем году он планирует вплавь преодолеть Черное море по маршруту Одесса-Стамбул.

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