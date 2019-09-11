Украинский пловец Романишин установил рекорд, преодолев Днепр от Беларуси до Херсона. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает "Укринформ", передает Цензор.НЕТ.

Рекорд был зафиксирован 10 сентября в Херсоне, где финишировал пловец, который 5 августа начал свой заплыв на границе Украины с Беларусью. В частности, присутствующая на мероприятии руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова сообщила о новом рекорде - преодолении вплавь расположенного на территории Украины участка реки Днепр.

Спортсмен не считает заплыв тяжелым и изнурительным. Романишин поделился, что получал удовольствие, так как видел всю красоту нашей страны. Но пловца очень расстраивала экологическая ситуация, ему пришлось наблюдать и ощущать неприятный запах всего того, что сбрасывается в Днепр.











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Его тренер Карен Абрамов рассказал, что не всегда удавалось делать остановки тогда, когда этого требовала ситуация. Михаил ежесуточно плыл 10 часов, спал по 6 часов, ел по специальному графику. И график питания нужно было соблюдать максимально четко, ведь заплыв - постоянный расход энергии в огромных количествах. Тренер подчеркнул, что иногда Михаилу приходилось есть даже в воде, так как не всегда была возможность выйти на берег: машина не могла подъехать или из-за рельефа местности, или из-за того, что пловец проплывал через территорию заповедника, куда въезд запрещался.

Романишин добавил, что этот заплыв является первым этапом более масштабного проекта. В следующем году он планирует вплавь преодолеть Черное море по маршруту Одесса-Стамбул.