На встрече с представителями Европарламента обсудили реформу Рады, - Разумков. ФОТО

Об этом он сообщил на своей странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"На встрече с делегацией Европарламента во главе с Пэтом Коксом обсудили актуальное: дальнейшее реформирование Верховной Рады Украины. Дорожная карта Миссии Кокса, содержащая 52 рекомендации, еще три года назад признана основой для внутренней реформы украинского парламента, но сделано было немного. Однако сегодня есть политическая воля имплементировать лучшие предложения наших европейских партнеров и изменить институциональную способность Верховной Рады, чтобы работа парламента была понятной для общества", - говорится в сообщении.

Кроме того, Разумков анонсировал запуск Офиса парламентской реформы, о старте которого было объявлено еще весной этого года.

"Мы настроены воплощать изменения в достаточно быстром темпе", - отметил Разумков.

"Хочу, чтобы парламент ІХ созыва стал самым результативным в истории Украины. И сегодня у нас есть на это шанс, который не имеем права потерять!" - подытожил Разумков.

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