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11.09.19 21:42

Зеленский принял верительные грамоты у новых послов Эстонии, Франции, Австрии, Нидерландов и Великобритании. ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский принял верительные грамоты у послов Эстонии, Франции, Австрии, Нидерландов и Великобритании.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский принял верительные грамоты у новых послов Эстонии, Франции, Австрии, Нидерландов и Великобритании 01

Во время беседы с Послом Эстонской Республики Каймо Кууском Президент выразил благодарность за принятое решение о непризнании российских паспортов, которые незаконно выдаются гражданам Украины на Донбассе. Был также отмечен значительный потенциал для сотрудничества в сферах диджитализации и е-управления.

Зеленский принял верительные грамоты у новых послов Эстонии, Франции, Австрии, Нидерландов и Великобритании 02

В беседе с послом Франции Этьеном де Понсеном Зеленский отметил роль Франции в рамках Нормандского формата и выразил надежду на проведение встречи на уровне глав государств-участников в Париже в ближайшее время.

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Зеленский принял верительные грамоты у новых послов Эстонии, Франции, Австрии, Нидерландов и Великобритании 03

Во время разговора с Послом Республики Австрия Гернотом Пфандлером глава государства поблагодарил за практическую помощь в реабилитации 500 детей участников АТО. Собеседники согласились с необходимостью активизации политического и экономического диалога между двумя странами.

Зеленский принял верительные грамоты у новых послов Эстонии, Франции, Австрии, Нидерландов и Великобритании 04

Общаясь с Послом Королевства Нидерландов Йоганнесом де Мола, Зеленский проинформировал о ситуацию с безопасностью на Донбассе, а также о произведенном Украиной и РФ 7 сентября взаимном освобождении удерживаемых лиц.

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Зеленский принял верительные грамоты у новых послов Эстонии, Франции, Австрии, Нидерландов и Великобритании 05

Во время разговора с Послом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Мелиндой Симмонс речь шла о важности продолжения переговоров по новому соглашению между Украиной и Великобританией, которая будет определять политические и экономические отношения между двумя странами после выхода Великобритании из ЕС.

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