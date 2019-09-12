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12.09.19 10:41

Роспуск ЦИК политически мотивирован и несовместимым с демократическими принципами, - Порошенко на встрече с Тейлором. ФОТОрепортаж

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко встретился с временно поверенным в делах США в Украине Уильямом Тейлором.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "Европейская Солидарность".

Стороны обменялись оценками начала работы Верховной Рады Украины девятого созыва, повестки дня реформ, а также приоритетности соблюдения существующих парламентских процедур при принятии соответствующих решений.

Петр Порошенко обратил внимание на важность оценки ключевых законопроектов Венецианской комиссией.

Также он подчеркнул, что решение о роспуске Центральной избирательной комиссии "является политически мотивированным и несовместимым с демократическими принципами развития страны". Собеседники отметили, что по результатам президентских и парламентских выборов члены ЦИК доказали свой профессионализм и беспристрастность.

"Собеседники отметили важность освобождения украинских заложников Кремля. В то же время, такое освобождение не является основанием для того, чтобы говорить о перспективах смягчения или снятия санкций", - говорится в сообщении.

Порошенко подчеркнул, что санкции против РФ были введены за нарушение территориальной целостности Украины и невыполнения Минских договоренностей.

В ходе встречи стороны также обсудили вопросы обеспечения энергетической независимости государства и совместного противодействия строительству "Северного потока-2".

Как сообщал Цензор.НЕТ, 10 сентября в Верховную Раду поступило представление Зеленского об изменении состава ЦИК.

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Роспуск ЦИК политически мотивирован и несовместимым с демократическими принципами, - Порошенко на встрече с Тейлором 01
Роспуск ЦИК политически мотивирован и несовместимым с демократическими принципами, - Порошенко на встрече с Тейлором 02
Роспуск ЦИК политически мотивирован и несовместимым с демократическими принципами, - Порошенко на встрече с Тейлором 03

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