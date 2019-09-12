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12.09.19 11:38

Со дня вступления на пост президента Зеленский помиловал 22 человека, - Офис президента. ДОКУМЕНТ

Президент Владимир Зеленский со дня вступления на пост помиловал 22 граждан, но Офис Президента засекретил информацию о помиловании иностранцев, в том числе для передачи России.

Это следует из ответа Офиса Президента на запрос Українських Новин, передает Цензор.НЕТ.

Агентство запрашивало данные о количестве помилованных Зеленским граждан с даты вступления на пост.

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"Помилованы 22 осужденных лица, из которых 5 женщин и 17 мужчин, наказание сокращено одному лицу, остальных осужденных освобождено от дальнейшего наказания", - говорится в ответе.

При этом Офис проигнорировал вопросы о количестве иностранцев среди помилованных и количестве помилованных граждан в рамках обменов.

Со дня вступления на пост президента Зеленский помиловал 22 человека, - Офис президента 01

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