Со дня вступления на пост президента Зеленский помиловал 22 человека, - Офис президента. ДОКУМЕНТ

Это следует из ответа Офиса Президента на запрос Українських Новин, передает Цензор.НЕТ.

Агентство запрашивало данные о количестве помилованных Зеленским граждан с даты вступления на пост.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Указы о помиловании граждан РФ Зеленским никогда не будут опубликованы, - Денисова

"Помилованы 22 осужденных лица, из которых 5 женщин и 17 мужчин, наказание сокращено одному лицу, остальных осужденных освобождено от дальнейшего наказания", - говорится в ответе.

При этом Офис проигнорировал вопросы о количестве иностранцев среди помилованных и количестве помилованных граждан в рамках обменов.