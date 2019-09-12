Группа правоохранителей за деньги незаконно следила за гражданами, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что противоправной деятельностью занимались бывшие и действующие сотрудники Национальной полиции, СБУ и киевляне, которые ранее привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

"С 2015 года злоумышленники систематически прослушивали абонентов сотовой связи, проводили визуальное наблюдение за объектами. Злоумышленники также взламывали аккаунты пользователей в социальных сетях, электронной почте и популярных мессенджерах, а также незаконно вмешивались в информационные ресурсы правоохранительных органов. Участники группы подыскивали клиентов среди представителей бизнес-кругов. Расценки зависели от сложности задачи и достигали нескольких тысяч долларов за "комплекс услуг", - говорится в сообщении.

Организаторы, двое жителей столицы, отвечали за поиск клиентов и прием заказов, бывшие полицейские проводили визуальное наблюдение, контактировали с чиновниками в полиции и СБУ. Действующие правоохранители непосредственно осуществляли прослушивание.

Участники группы были задержаны в ходе проведения многоходовой спецоперации во время передачи заказчику флэш-носителя с недельным отчетом трафика соединений его бизнес-конкурента.

Во время проведения обысков по местам жительства и работы злоумышленников в Киеве и Харькове сотрудники СБУ изъяли сводные отчеты по результатам незаконно проведенных негласных следственных розыскных действий, вредоносное программное обеспечение для несанкционированного вмешательства в работу компьютерной техники. Обнаружены копии баз данных органов государственной власти, поддельные удостоверения сотрудников правоохранительных органов, боеприпасы автоматического стрелкового оружия, компьютерная техника с доказательствами осуществления противоправной деятельности.

В настоящее время ведется следствие, решается вопрос об объявлении злоумышленникам подозрения по ст.328 и 359 Уголовного кодекса Украины и избрании им меры пресечения.

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