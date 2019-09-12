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12.09.19 11:58

Майор полиции Днепропетровщины попался на взятке в 10 тыс. за помощь в избежании уголовной ответственности. ФОТО

В Днепропетровской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взяточничестве старшего оперуполномоченного отдела уголовного розыска одного из подразделений Главного управления Нацполиции в регионе.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Как выяснилось, майор полиции вымогал от местного жителя 10 тысяч гривен. За эти деньги чиновник обещал мужчине не привлекать его к уголовной ответственности за грабеж. Правоохранители задержали злоумышленника вблизи райотдела полиции во время получения всей суммы взятки.

Майор полиции Днепропетровщины попался на взятке в 10 тыс. за помощь в избежании уголовной ответственности 01

"Сейчас решается вопрос об объявлении фигуранту дела о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование", - рассказали в СБУ.

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